「濃煙」是火場頭號殺手 關門待救撇步看這裡！

2019-08-19 17:43

〔記者丁偉杰／嘉市報導〕在火場中最致命的殺手就是「濃煙」！嘉義市消防局日前拍攝了一段火場逃生的宣導影片，擔任教官的東區消防分隊隊員陳建中，利用一個小型的玻璃屋，透視火場裡的濃煙，在垂直通道（樓梯間）的流動速度有多快，籲民眾當居室發生火災時，有3個重點須注意，隔間牆為不燃材料、要有對外窗戶、門能阻擋煙及熱，如此才能選擇關門待救求生。

嘉市消防局昨天舉辦蘭潭分隊精英義消訓練，由今年獲選全國十大傑出救護技術員殊榮的陳建中擔任教官，授課內容以防火宣導為主題，包含有火場逃生往下逃、遭遇濃煙快關門、關門開窗來求救及火場求生保平安等課程。

蘭潭義消林維懋將此次授課內容拍攝成影片，並傳於Line等社群網站，吸引不少網友轉貼分享和按讚。

陳建中說，在這4分36秒影片裡，可清楚地了解火場中最致命的殺手就是「濃煙」，濃煙在「垂直通道」（也就是梯間）的流動速度比在「水平」的流動速度快上數倍，同時帶有高溫高熱，且當濃煙達到一定的溫度後，濃煙是會被點燃的，接著，就是濃煙流到哪裡，火就跟著燒到哪裡。

再透過濃煙在玻璃屋中的流動性，更可清楚的看到，門是能有效的阻絕「煙跟熱」，所以在火場求生要素中，關門是能平安活下來的一種應變方式；呼籲民眾當居室發生火災選擇關門待救，須注意3個重點，隔間牆要為不燃材料、要有對外窗戶、能阻擋煙及熱的門（如實心木門、鋼門等），如此才能選擇關門待救求生。

消防局表示，在實體玻璃屋內呈現出火災發生時，所產生煙流動之特性及避難人員如何有效阻隔煙的侵襲，進而成功於火場內待救方式，不僅模擬出火場內真實狀況，更讓民眾了解到「關門待救」重要性。

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