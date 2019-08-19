潘恒旭找錯神發誓？ 民俗專家︰亂找三太子自揹3成業障

2019-08-19 18:24

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市觀光局長潘恒旭為了證明「旭創意」公司絕無洗錢，特地到三鳳宮發誓。但民俗專家高煜霖直指這是大人的事，怎麼會去找「兒童守護神」三太子？他認為潘找錯神明，恐自揹3成果報。對此，潘恒旭反批對方是江湖術士，不專業、不懂民俗的假專家。

高雄市長韓國瑜競選支出款項中，有2000萬流向觀光局長潘恒旭姐姐掛名負責人的「旭創意」公司，遭前高雄縣長楊秋興質疑金流，並指潘恒旭是已爆彈。

潘恒旭昨下午則到高雄市知名的三鳳宮大殿三太子前發毒誓，強調如果替韓國瑜洗錢，會不得好死、絕子絕孫，但若沒有，楊秋興就絕子絕孫，並要楊秋興跟他一起到神明面前對帳、發誓。

此舉看在民俗專家高煜霖眼裡，直指「就民俗角度，潘恒旭找錯神明，錯誤示範，恐自揹3成果報」。

高煜霖在臉書粉絲團建議潘恆旭，千萬不要隨便就發誓、詛咒，否則開出的條件，傷人7成前，先自損3成；「起誓」、「詛咒」如同射出去的「穿雲箭」，處理方式不對，恐是「身敗名裂慘狀現」，切勿兒戲。

高煜霖指出，潘恒旭跑去一家正神大廟（指三鳳宮）發誓、詛咒，不是在損害這位神明的千年修行功德嗎？正氣的神明，是不會接這筆「生意」的，更何況這是大人的事，怎麼會去找「兒童守護神」三太子來做這事呢？

高煜霖說，如果本身有宗教信仰，跑去找三太子發誓，恐怕是在打假球，如果沒有宗教信仰，而來找三太子起誓，就是對神明不敬，就民俗的角度，發的誓不論是否「成案」，已經要自揹至少3成的業障；他建議潘恒旭快去收回，用其他方式證明清白。

高煜霖強調，走極端方式是斬雞頭，並到萬應公廟之類的陰廟，發誓最有效！但不鼓勵，因為雙方都會有報應。如果要走正統方式，建議是到各地區的大型「天公廟」，並用寫疏文的方式稟報後，再燒化掉，請玉皇大帝做主，交辦給「業管」的神明處理。

對此，潘恒旭回擊說，三鳳宮是高雄的信仰中心，不只是孩子之神，而是高雄之神，台灣之神。潘恆旭嗆說「三鳳宮豈只保佑孩童？光這句高雄人就看破你不懂！」並砲轟「江湖術士別出來夏夕夏景，這種不專業、不懂民俗的假專家，是出來蹭熱度」。

高煜霖是易經命理老師，簡介上也是國立大學風水姓名學老師、銀行開財運講師、媒體民俗解說老師、談話性節目來賓等。

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