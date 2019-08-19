亞洲、俄羅斯高中生齊聚台大 激盪量子計算火花

2019-08-19 18:34

〔記者吳柏軒／台北報導〕台灣大學自辦第1屆國際高中青年科學創新營，與泰國、越南、尼泊爾、印尼、馬來西亞、俄羅斯、印度、日本等國的高中合作，與國內北市高中生齊聚，鎖定量子計算、生命科學等前瞻主題，展開跨國組隊激盪科研火花，培育學子接軌未來的能力。

台大副校長周家蓓表示，該營隊的出發點，是盼國內高中生與國際高中生跨國組隊，共同學習未來新知，今年主題鎖定「量子計算」及「生命科學」，把各國學生打散再重組，盼學子在為期1週的營隊，激盪出最大潛能。

台大物理系教授傅昭銘表示，量子計算牽涉到未來量子電腦的發展，如美國IBM公司便有一台，體積非常龐大，一般電腦計算需10萬年的時間，量子電腦幾分鐘內就可算完，未來30年後便可能普及，學子必須掌握未來趨勢，了解新知，營隊採全英文授課。

俄羅斯薩哈共和國的sakha junior science school教師Vassily pavlov表示，知道台大是著名學校，這次帶學子來台，是希望可以學到新穎的科學領域，而在俄羅斯雖有科學營，但都偏古典物理、古典數學，台大這次的量子計算較前瞻，也吸引學生興趣。

馬來西亞巴生華興中學教師黃樹群也說，量子計算、生命科學等都是非常前端的科研題目，認為機會難得，決定來爭取，而在馬國也較少這類科研營隊，需出國才參加尖端主題營隊，認為對學生很有幫助。

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