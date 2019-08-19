維持50元！ 清境高空觀景步道票價不漲了

2019-08-19 17:17

〔記者陳鳳麗／南投報導〕仁愛鄉清境高空觀景步道第2期工程上向延伸800公尺步道，下月將完成，南投縣府擬將票價從50元調漲為80元，民眾對調漲票價看法兩極，縣長林明溱今天在縣務會議徵詢主管們的意見，僅1人認為要調漲，林明溱決定「順應民意」先不調漲。

投入3000多萬元興建2期工程，從青青草原南票口向上延伸800公尺至北票口，未來走步道的遊客不必再橫越台14甲線，就能抵達青青草原，希望全部能在9月完工，10月營運，縣府研議門票由現行的由50元調漲為80元。

門票調漲訊息發布後，地方業者和民眾擔心調漲票價後，會影響遊客購票走步道的意願，清境的客源會因此減少。

縣長林明溱今天在縣務會議中就此問題，與與會的局處長和秘書、參議等人進行「小投票」，請大家舉手表決是否贊成票價調漲為80元。結果僅財政處長李良珠舉手贊成調漲。林明溱後來裁示，2期步道啟用後，先不調票價，維持原來的50元。

李良珠說，之所以贊成調漲票價，是因2期工程縣府投入3000萬元施作，若不調票價，擔心審計單位審查會有意見。若縣長不調票價，建議可用套裝行程包裝，串聯景點合計收多少錢，讓大家願意多花一點點錢參加。

林明溱認為李良珠的建議可參考，認為可在合歡山暗空公園相關設施天文台、觀星旅遊服務中心、觀星平台等設施都興建完善後，再推出暗空公園和清境高空觀景步道套裝行程。

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