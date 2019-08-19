自己三明治裹腹 黃進興認養榮民遺孤10年助讀大學

2019-08-19 17:18

［記者洪美秀／新竹報導］服務退輔會的黃進興，10年來認養榮民遺孤，今天他在新竹榮民服務處舉辦的認養人與榮民遺孤相見歡活動，看到認養的遺孤萱萱順利考上大學，讓他很是欣慰，他說，看到孩子不因失去親人依靠而繼續向學，這種向上的心，是讓愛流轉最大的動力，更肯定向學的孩子是國家未來的新動力。

認養新竹遺孤10年的黃進興，本身在退輔會服務，因常接觸榮民眷的個案與服務，得知退輔會推動榮民遺孤認養活動，便認養新竹地區的遺孤，而他因為認養榮民遺孤，常常一個飯糰或三明治就打發一餐，就是希望能多幫助榮民遺孤不要放棄就學的機會，更常省下餐費，當成榮民遺孤的獎學金。

黃進興說，他是大人，生活簡約些沒關係，但孩子是國家未來的希望，希望讓孩子在愛與溫暖的環境中成長，更希望傳達這分愛的力量。

而萱萱是黃進興認養10年的遺孤之一，從萱萱8歲就開始認養，萱萱3歲時父親過世，母親也在她10歲時因病過世，獲黃進興的認養，萱萱從小認真念書，今年已要上大學了，兩人今天相見歡，萱萱也自製卡片，感謝黃進應的協助，才能讓她有機會繼續念書，更期待未來就業後也能回饋他人，感謝曾幫助過她的人。

昨天的相見歡活動，新竹在地企業達龍集團也準備圖書禮券，鼓勵孩子們繼續求學；並提供餐點和生活必需品，期許孩子們在新學年開始，努力向學，突破困境，翻轉人生。

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