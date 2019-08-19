最年輕全球城市小姐后冠 柯純心︰盼登最後寶座

2019-08-19 17:34

［記者洪美秀／新竹報導］甫獲全球城市小姐高雄賽區后冠的柯純心，是年僅16歲、來自新竹市光復中學的高二學生，不僅打破此賽事最年輕后冠紀錄，更將代表台灣參加10月及11月的全球城市小姐世界盃競賽，第一次參賽就奪后冠，柯純心說，全身貼牆壁及踩15公分高跟鞋練美姿美儀，是她覺得最具挑戰的項目，期許能代表台灣及新竹市，爭取全球城市小姐的最後冠冕。

就讀光復中學高二普通班的柯純心今天回到學校，感謝師長們的栽培與肯定，她說，從小練鋼琴，大學想念音樂系，挑戰理論作曲的她，生活就跟普通高中生一樣，每天上課、練琴，在媽媽協助報名全球城市小姐的賽事後，她才認識了解這個賽事，並開始練習美姿美儀。

柯純心說，為展現美好儀態，她每天要從頭到腳貼牆壁練習挺立姿勢，還要踩15公分高跟鞋走台步，一開始真的很難。此外就是平常沒化妝的她，必需練習彩妝技巧，而因應代言城市的重責，她還到竹市許多景點拍攝城市影片，透過20秒的城市影片介紹，把新竹的美推展出去。

會奪得全球城市小姐高雄賽區后冠，柯純心說，雖覺得意外，但她自認在鋼琴才藝表演部分表現最佳，因為是自創曲且自彈，加上晚禮服的走秀和「You Can」的演說，都讓她能充份展現自信，對於被喻為是「母胎美人」或有邱淑貞、王祖賢、林志玲等藝人的影子，柯純心說，她只想表現最好的自己，更期許有機會代言新竹市與台灣，讓世界看見台灣的美。

接下來10月中旬要到中國重慶及山東參加全球城市小姐世界盃的選拔和競賽，柯純心近來也努力透過網路宣傳，希望衝高網路聲量與瀏覽量，並期許能與市府合作，做最佳的城市代言與宣傳，讓全球各個城市能看到台灣新竹的美。

據悉，前身為中華港都小姐，1994年才更名為「全球城市小姐」的這項賽事，大會創辦人是出身高雄且當選港都小姐的張如君，已舉辦第14屆的全球城市小姐（先生）暨全球城市形象大使選拔大賽，是全球以城市為主題的賽事，在維基百科列為全球第五大選美品牌，有超過70國、150個城市組織參與。

柯純心參賽的城市介紹影片

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