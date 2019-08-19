「風光互補」綠能發電成效佳 路燈照亮造橋大潭風景區

2019-08-19 16:39

［記者鄭名翔／苗栗報導］苗栗縣政府環保局補助造橋鄉龍昇社區打造縣內第一座「風光互補」綠能減碳設備，於大潭風景區建置一座太陽能電板及小型風力發電機組，透過白天日照及風力產生電能，儲存於深循環儲能電池，於夜間時提供環湖步道上12支路燈發電照明，每年可減少1.15噸碳排放，已成為全國級環保績優低碳示範社區。

縣府環保局今舉辦「苗栗縣低碳永續家園認證評等示範觀摩活動」，邀請全國各縣市政府環保局主責低碳業務執行人員及縣內鄉鎮市公所清潔隊、環保志工，至龍昇湖畔參訪風光互補綠能減碳設備的運作方式及成效。

環保局指出，縣府於2017年補助龍昇社區5萬元，建置1.65峰瓩太陽能光電板及水平軸400Wp小型風力發電機組，由於大潭風景區湖光山色、景致優美，夜晚散步其中別有浪漫情調，社區發展中心遂將發電設施建置於湖畔，作為夜間路燈照明的發電來源。

環保局空氣品質及噪音管制科長林健智解釋，當地平均日照約3.2小時、風力效益平均滿發4小時，每日可提供6至10度的電力儲存於電池內，夜間提供湖邊12支路燈發電照明，若供應飽和可饋入市電系統，遇上梅雨季節或長期天候不良導致續電不足時，則由市電切換電力供應，確保路燈全年電力充足。

環保局長陳華盛表示，龍昇社區長年致力環保生態，建置風光互補發電設施後，每年可減少1.15噸二氧化碳排放量，希望藉由社區作為點，延伸到鄉鎮市、到縣及各區生活圈，打造全台低碳永續家園。

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