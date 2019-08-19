高雄木瓜列現金救助 每公頃7.5萬

2019-08-19 15:40

〔記者林惠琴／台北報導〕受到西南氣流移入影響，從8月12日起連日豪雨造成農業災損，農委會今日公告高雄市木瓜列為辦理農業天然災害現金救助及低利貸款的地區與品項，每公頃救助金額為7萬5千元，提醒受災農民可從明日起至8月29日，到公所申請現金救助及低利貸款。

根據農委會統計，截至昨日下午5點為止，全台農業產物及民間設施估計損失共計1691萬元，其中，以高雄市損失1101萬元占65％最多，其次是雲林縣損失356萬元占21％、屏東縣損失72萬元占4％、台南市損失71萬元占4％。

農委會表示，已將高雄市木瓜列為辦理農業天然災害現金救助及低利貸款的地區與品項，每公頃救助金額為7萬5千元，從明日起至8月29日，相關農民只要備齊資料至公所即可申請，假日照常受理。

農委會也強調，請各縣市政府掌握這波豪雨對轄區內作物的影響，若目前已有受損情形，應儘速辦理查報及勘查作業，進行災情確認，將依實際災損情形，隨時公告救助地區與品項，以協助農民儘速復耕復建。

此外，農委會指出，因應此次災損，也啟動技術服務團，協助災後輔導工作，受災農友可洽請相關試驗改良場所暨相關單位詢問，由專家提供技術輔導，減少災害損失；另農糧署也針對受損作物辦理產業輔導措施，提供受災農民恢復生產的協助。

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