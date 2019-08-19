譚艾珍分享照顧失智長輩經驗 開心陪伴不留遺憾

2019-08-19 15:11

〔記者張菁雅／台中報導〕全世界每3秒就增加1名失智症患者，中華民國失智者照顧協會今日邀請公益大使譚艾珍分享照顧失智父親和婆婆的經驗。譚艾珍表示，她用開開心心的心情陪伴爸爸、婆婆，全家也跟著她用開朗細心的心情應對，沒有留下遺憾。她同時鼓勵長輩多到社區關懷據點，動腦動手以防失智。

中華民國失智者照顧協會與向得行興業公司配合國際失智症月，9月22日將在台中市豐樂雕塑公園舉辦關懷失智症健走園遊會，並邀請譚艾珍擔任預防失智症的公益大使，譚艾珍今日到台中市分享自己的照顧經驗。

譚艾珍表示，48年前，爸爸罹患失智症，那時她才18歲，爸爸第一個不認識的人就是她，她每天和爸爸開開心心地玩辦家家酒；後來碰到婆婆失智，她也用開開心心的心情面對，全家跟著她用開朗細心的心情應對與陪伴，例如，婆婆常常說沒有吃飯，但全家都告訴婆婆吃了3碗，婆婆就說「難怪我很飽」。

譚艾珍很感謝失智者照顧協會17年來失智症患者及家屬的付出，她也鼓勵長輩多到社區關懷據點，動腦動手以防失智，而家有失智長輩更要常帶他們出門。

中華民國失智者照顧協會理事長費廣明表示，現在全世界每3秒就增加1位失智症患者，失智症無法痊癒，及早發現、及早治療是重要的，該協會每年用不同的活動來宣導失智症，就是為了喚起國人對失智症的重視，今年特別把主題放在祖孫共融，希望透過祖孫情感推動失智症的預防及早期發現。

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