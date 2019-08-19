插吸管就想到海龜遭穿鼻 聯大保育設計奪德國紅點獎

2019-08-19 15:52

［記者鄭名翔／苗栗報導］苗栗縣國立聯合大學建築學系D&A Lab師生，以「搶救與保育」為主題，將海龜、魚、鳥的黑白圖形繪製在飲料利樂包上，吸管的插孔處正位於海龜鼻孔、鳥嘴、魚餌處，讓使用者在插入吸管時瞬間聯想到生態浩劫，此別出心裁又關懷環境的作品榮獲素有「設計界奧斯卡獎」的德國紅點設計獎，再次讓世界看見台灣的軟實力！

獲獎團隊指導老師吳細顏表示，要在萬件作品中脫穎而出，拿下德國紅點品牌及傳達設計獎，除了具備一定水平的美感外，更須創造其意義價值，因此團隊於發想時，不僅結合環保議題及視覺設計，還透過心理學的論述與手法，實際轉化成為產品運用上，讓設計理念及效果顯而易見，也是此次奪獎關鍵。

學生王以戎、張廖軒曲和黃茵選擇以可回收的飲品利樂包作為素材，分別繪製上黑白圖樣的海龜、魚、鳥3款包裝，乍看之下是簡潔美觀的設計，但學生們巧妙將環保理念結合，將吸管插孔設計於海龜鼻孔、鳥嘴、魚餌處，讓使用者插下吸管瞬間想到海龜遭吸管穿鼻、鳥嘴受垃圾纏住、魚類吃進海洋污染的畫面。

設計團隊希望藉由此構想，讓準備使用塑膠吸管者在當下意識到此舉可能造成的環境浩劫，進而自動自發拒用一次性餐具；建築學系主任梁漢溪說，產品設計結合心理學理論，讓減塑行為內化成為當事人的觀念，是非常難能可貴的設計理念。

對於師生們能摘下德國紅點設計獎殊榮，聯大設計學院院長吳桂陽說，透過跨系所的整合，讓專業的工程技術及設計美學相輔相成，朝向開發精緻、專業化的產品邁進，未來也歡迎業界廠商一同進行產學合作，讓更多人看見聯大的優秀設計創新力。

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