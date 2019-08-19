新式離床警示系統 紅外線專利防病患跌倒

2019-08-19 14:49

〔記者張軒哲／台中報導〕新式離床警示系統在保有患者隱私下防跌倒！弘光科大資工系助理教授施啟煌和彰基醫院「跌倒防治中心」產學合作，花了兩年時間，研發出「新式離床警示系統」，不同於現有的電子床墊等離床警示設備，用專利的紅外線警示判斷病患離床，並搭配家屬錄音提醒「小心不要跌倒！」，設備裝置在可移動式腳架使用更方便，產品獲得台、美、中三國專利。

施啟煌指出，離床警示設備發展已經很久，是各醫護單位想要建立智慧醫療的重點項目，包括電子床墊、電子腳踏墊、AI人工智慧影像辨識，部分產品維修不方便，影像觀看病患則涉及隱私問題，為了解決離床問題，彰基「跌倒防治中心」主任魏大森以臨床上豐富實務經驗，與弘光科大、信錦企業、司博創意科技、富研智醫等單位，整合軟硬體設備，設計出新式離床警示系統。

設備從研發到設計完成都在彰基醫院進行，匯集多方意見不斷地修改調整10多次，製作出長度88公分、寬7公分，高度可以隨意調整的專利紅外線新式離床警示系統，系統裝置在類似點滴架的移動式腳架上，只要插電就能使用，建置很方便。

「阿公，不要起床喔！要小心不要跌倒！」施啟煌進一步說明，設備有安裝喇叭，可以由家屬預錄警示提醒聲音，只要偵測到病患離床便會播放警示聲，同時透過無線網路傳送到護理站，醫護人員會即時收到APP發出的警示訊息通知，馬上到病房觀看，顧及病患隱私，又能讓家屬放心。

施啟煌表示，現在彰基有5套新式離床警示系統分別在不同病房測試，使用的情形良好，接下來將擴大至200到300套設備進入測試，這套系統除了醫院使用外，長照中心、安養中心有需要的住民皆可使用，同時也將運用在學校資工系新建的智慧醫療場域，作為教學與研究用途。

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