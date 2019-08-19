新北天空之城將辦夜間光雕 居民轟污染已久拉布條陳抗

2019-08-19 13:24

〔記者林欣漢／新北報導〕位於新北市瑞芳區的十三層遺址，有「天空之城」、「礦山上的布達拉宮」的稱譽，台電規劃今年9月13日中秋節要以夜間光雕點亮十三層遺址，不過，在地濂新里長黃瑞聰今天早上動員上百人到場拉白布條抗議，指十三層遺址30多年來，使當地飽受土地、空氣污染所苦，要求台電做出「友善的回饋」，還居民安全乾淨的生活空間；對此，台電回應，已有相關因應措施，而夜間光雕也是首創土地污染用地再利用的新模式，期盼能成為帶動在地活化發展的開端。

十三層遺址過去曾經是金瓜石最大的礦產選煉廠，因礦產挖掘與礦脈分布依山而建，層層疊疊的造型神似日本宮崎駿動畫「天空之城」，搭配對面的奇景「陰陽海」，以及全長2公里的長仁三坑廢煙道，是遊客造訪的熱門景點，歌手張宇的「用心良苦」MV也曾在此拍攝。

新北市長侯友宜今年3月初邀請交通部長林佳龍，到十三層遺址視察，提出十三層遺址加設夜間光雕的構想，獲林佳龍支持；台電表示，將聯手國際光雕藝術大師周鍊、藝術家何采柔、優人神鼓，在9月13日中秋節以不同亮度的琥珀色柔和燈光，點亮十三層遺址，讓遺址本身就如戶外美術館，重現昔日黃金風貌。

不過，濂新里長黃瑞聰今天早上動員多人到場拉白布條抗議，黃瑞聰說，十三層遺址從設立、運轉到關廠，使當地飽受重金屬污染，但台電沒有積極清污除污，只用鐵絲網阻隔，但廢煙道等廠址的污染，有粉塵微粒的擴散又經下雨沖刷，使污染擴大，這些不是鐵絲網可有效阻隔的。

黃瑞聰聲明指出，這個禍根是台金公司時代的事，今日台電承接台金，不能把污染丟給地方居民百姓去承受，漠視居民身體健康遭受長期危害，曾與台電協調，但台電沒有提出有效的解決方式，也沒有針對土地污染場域的問題來對地方做出友善的回饋，陳情是希望台電正視，把耽擱延誤30多年的污染環保事件，儘速清污除污，還居民安全乾淨的生活空間。

台電表示，十三層遺址經歷台灣礦業風華，因所在礦區土地含硫砷銅礦物質，2010年台北縣（現新北市）環保局公告為「污染控制場址」，要求必須有相關因應措施，避免人員重金屬危害風險（包括吸入、食入及皮膚接觸等）。

後續台電依規定提出健康風險評估與汙染控制計畫，2013年經新北市環保局核備後，執行圍籬及警示牌設置、廢煙道封閉、植生復育、環境監測、巡查維護等工作，2017年完工持續至今，確保汙染不會影響民眾健康及生活。

台電指出，接管以來持續努力回應在地民眾期盼，因應民眾關心遺址舊有廠房遺留的石棉瓦汙染物，因涉及所在面積達5000平方公尺汙染物拆除與後續專業處理，經提出拆除計畫，並陸續通過新北市環保局、環保署、審計部（未達使用年限而欲提前拆除）及工務局、文化局等單位審查，計畫去年獲核定後即展開後續招標採購，已於8月12日正式動工，一個月內可完工移除全數石棉瓦。

台電強調，十三層遺址至今塵封超過30年，台電作為接手管理單位，除確保民眾健康生活不受影響之外，也一直想辦法找尋可與地方共創在地觀光發展與文資保存的雙贏出路，9月13日中秋夜點亮十三層，期盼能成為帶動在地活化發展的開端。

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