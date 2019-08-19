台南又一飯店開幕 煙波大飯店台南館9月起試營運

2019-08-19 13:04

〔記者蔡文居／台南報導〕台南又有一間大型連鎖飯店加入營運，位於台南中西區觀光熱區的煙波大飯店台南館今天舉行開幕儀式，9月起試營運。台南市長黃偉哲致詞表示，有了煙波大飯店的加入，將讓整個中西區商圈更加活絡，提供市民朋友與外來的觀光客有更優質的旅遊休憩場所，並吸引世界各地的旅客造訪台南。

煙波大飯店台南館座落於司法博物館（舊台南地院）旁，臨近台南美術館及台南新光三越新天地，為地上13層的建築，共有536間客房，館內健康俱樂部附有露天泳池、三溫暖與健身房、商務會員交誼廳及多元會議空間，將於今年9月試營運。

煙波觀光集團董事長鄭君寰表示，該集團旗下擁有6家飯店，未來還會再成立兩家，而煙波台南館主打來台洽公出差的商務客及國際旅客，以五星級的區位，提供四星級的價位來服務旅客。

煙波大飯店台南館是由台南市政府、財政部國有財產署，以及民間合作開發，為依國有財產法以設定地上權方式引進民間廠商投資興建營運，屬於市府十大旗艦計畫。

今天的開幕儀式，由春福建設董事長鄭桐春、煙波觀光集團董事長鄭君寰與市長黃偉哲、市府秘書長方進呈、經發局長郭阿梅等人共同主持剪綵。

黃偉哲表示，位於中西區精華地段之最的煙波大飯店，與市府於104年簽約，105年動工，如今在非常短時間內就完工落成，成為台南市目前房間數最多，基地面積最大的新興飯店。飯店緊鄰各個重要文化聚落，包括孔廟文化園區、藍晒圖園區、小西門園區與百貨商圈，周邊也是飯店群聚，往來人潮眾多，將成為台南商業發展與觀光旅遊的生力軍。

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