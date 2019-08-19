北市15超商、咖啡店前騎樓9月起禁菸 違反最高罰1萬

2019-08-19 13:05

〔記者蔡思培／台北報導〕台北市自108年9月1日起，將15家連鎖便利商店、咖啡店前公告之騎樓列為全面禁止吸菸場所，違規者可處新台幣2000元至1萬元罰鍰。

據菸害防制法第16條第1項第4款規定，北市共15家連鎖便利商店、咖啡店前公告之騎樓自108年9月1日起為全面禁止吸菸場所。這些店家包括統一、全家、萊爾富、OK、美廉社等5家連鎖便利商店，及星巴克、85度C、路易莎、伯朗、丹堤、怡客、西雅圖、cama café、金鑛、彼得好等10家連鎖咖啡店。違規於禁菸騎樓吸菸之民眾，可依法菸害防制法第31條第1項規定，處2000元至1萬元罰鍰。

北市府研考會今年5月辦理問卷調查顯示，高達87.1%民眾支持便利商店、咖啡店前騎樓實施禁菸措施。北市衛生局長黃世傑表示，北市積極營造無菸環境之最終目的是要提升吸菸者不便利性，促使及早成功戒菸，並維護不吸菸者之健康。

怡客咖啡股份有限公司經理孫立強說，過去常有顧客在店前騎樓邊喝咖啡邊吸菸，還要求門市人員提供水杯當菸灰缸，菸味會飄進店內，讓其他顧客覺得不適。萊爾富國際股份有限公司區經理許鴻文也說，常接獲消費者抱怨走出超商門口後遇到有人在騎樓吸菸，但騎樓非禁菸場所，當門市人員勸阻時吸菸民眾常不理。兩家店家都很樂見未來騎樓禁菸，如此一來終於能明確勸阻在騎樓吸菸的顧客。

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