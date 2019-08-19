罕見！女桿弟告贏揚昇高球場 依勞基法申請退休金勝訴

2019-08-19 12:21

〔記者楊國文／台北報導〕范姓女子26年前起受僱於揚昇高爾夫球場擔任桿弟，4年前以符合勞基法「自請退休」要件，請求支付退休金176萬元，但揚昇高球場的母公司揚昇育樂指出，揚昇和范女間是「代收代付」關係，雙方直到2015年7月才成立僱傭關係，因范女不符退休資格，不必付退休金；高等法院認定，揚昇指派范女補沙、拔草、清潔等勞務，並有獎懲等管理行為，雙方具勞動契約的僱傭關係，判應支付退休金176萬元。

這是近年來，桿弟依勞基法規定申請退休金獲判勝訴的罕見案例，也因揚昇高球場曾多次舉辦LPGA台灣錦標賽、培育出世界球后曾雅妮，在國內高球場佔舉足輕重地位，使得此判決備受矚目。

范姓女子主張，1993年5月起受僱於揚昇高爾夫球場擔任桿弟，她是1958年4月出生，至2015年11月已逾55歲，符合勞基法第53條「自請退休」要件，但她向揚昇高球場請求支付退休金卻遭拒絕。

范女指出，高爾夫球場業自1998年12月31日起適用勞基法，她於2015年11月申請退休時的平均工資為5萬5420元，其退休金的工作年資共16年11月，依勞基法第55條規定，有權請領退休金為32個基數，共176萬元。

揚昇育樂指稱，范女1993年5月20日到職，至1999年6月30日與揚昇合意終止僱傭關係，自1999年7月起以自營作業者身分直接受僱於擊球來賓收取服務費，而揚昇高球場向擊球來賓所收取的桿弟服務費，已全數交給桿弟，雙方為代收代付的關係。

揚昇育樂表示，對桿弟並無指揮監督權，桿弟間無須打卡，其收入為視其排班服務次數，桿弟也未納入揚昇球場的組織體系，是由自行成立桿弟委員會自律管理。

此外，揚昇高球場自2014年5月啟用球道自動車系統，高爾夫球車可直接由擊球來賓自行遙控操作，無須由桿弟駕駛高爾夫球車服務，部分桿弟擔心未來收入可能驟減，因此向揚昇提出終止代收代付關係，請求改為僱傭關係，范女是從2015年7月起才屬於勞基法上的勞工，至2015年11月自請離職時的年資僅4個月又20天，不符退休要件。

高院合議庭認為，依桿弟管理規章、其他桿弟證詞、工作內容來看，揚昇和范女具僱傭關係，工作年資是從桿弟適用勞基法規定的1988年12月31日起，至退休日2015年11月30日止共16年11月，判揚昇須支付她退休金176萬元；可上訴。

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