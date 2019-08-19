桃市歡慶祖父母節 祖孫一起學防災

2019-08-19 11:42

〔記者陳恩惠／桃園報導〕為慶祝「祖父母節」，桃園市政府教育局家庭教育中心今天邀75個祖孫家庭，參加「祖孫共學防災趣」活動，結合桃園防災教育館內智慧科技設施，實境體驗、學習防災觀念，此外還有祖孫電影院、有獎徵答、胖卡美食，讓祖孫在有吃又有玩的情境下學習，一起歡慶祖父母節。

教育局長高安邦說，每年8月的第4個星期日是「祖父母節」，也是家庭教育中心第10年響應慶祝祖父母節及推展代間教育，至今已有7萬3千多人次參與，主要提醒孫子女們，祖父母對家庭及社會的貢獻與重要性，感謝他們傳承智慧與經驗，籍此表達對祖父母的感恩與敬愛。

同時也頒發「桃園市108年度愛在一起相片徵文」獎項，以正向使用數位科技概念，作為促進家人情感的媒介，鼓勵家人相聚、學習、閱讀，透過全家共聚或共學，牽起全家人情感，並在107件參賽作品中，選出3件特優獎及10件優選獎，分別獲得5千、3千元禮券及獎狀。

今天防災教育館內，一群祖孫們在天災區認真聆聽面對天然災害如何準備求生包；在火災區，分別戴上眼鏡，來場逼真滅火體驗、在煙霧體驗室，祖孫們則是緊抓著手，壓低身體尋找逃生出入口；另在居家安全區，透過解謎闖關，加深居家安全觀念，也是消防版的密室逃脱；至於在消防區，孫子穿戴消防體驗服裝，阿公阿嬤樂得模擬救火，館內多項實境體驗，使原本生硬、嚴肅的防災議題，變得鮮活有趣也有意義，帶著孫子女的阿嬤笑著說：第一次慶祝祖父母節很難忘。

此外，家庭教育中心另和市內23所學校7至10月辦理「祖孫夏令營」30場次，讓670對祖孫透過相互學習、交流及參訪社教場館，增進世代間關懷與尊重。

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