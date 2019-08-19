全國首創！新北掛牌寵物長照機構

2019-08-19 11:35

〔記者陳心瑜／新北報導〕寵物長照規範開跑！新北市政府動物保護防疫處規範犬貓長照服務，共112家動物醫院和寵物業者獲特定寵物長照服務機構認證，今起掛牌。新北市副市長吳明機說，新北全國首創培訓後頒發結業證書及考試合格證書給合格機構，提升動物長照醫療福祉，落實動物友善城市。

新北市動保處今天舉辦「新北市特定寵物長照機構啟動儀式」，為合格業者頒發木製牌證，目前全新北有50家「特定寵物長照動物醫院｣、62家「特定寵物長照之家｣獲認證，並鼓勵飼主選擇有牌照認證的機構。

吳明機說，據全國寵物登記系統統計，新北家犬約有13萬4千多隻、家貓約有5萬多隻，10歲以上老年犬5萬9千多隻，佔總量4成；而老年貓有8千多隻，佔總數2成，專業機構可協助飼主照料。

動保處開設系列老年犬貓照護課程，教導老年寵物按摩、餵食等照護技巧，醫院和業者獸醫師、所有照護人員須通過考試領有及格證書。

新北市動保處長陳淵泉說，針對衰老、慢性疾病和殘障毛寶貝照護需求，擬定「新北市特定寵物長期照顧服務機構設置要點」草案，針對動物醫院和寵物業者長照業務，規範長照人員配置比、犬貓空間、裝設監視錄影設備、填寫照護紀錄表並保存備查等，資料應懸掛於籠外明顯處，另資料保存半年以上備查，牌證有效期為3年。

陳淵泉表示，將持續舉辦培訓課程，也為飼主開設寵物達人系列講座，教授居家照護老齡犬隻方法。

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