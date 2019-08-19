畫出家鄉的故事 6小學生+1隻狗共同完成紀錄片

2019-08-19 11:32

〔記者楊金城／台南報導〕我們與家鄉的距離，只有更緊密，台南藝術大學音像紀錄研究所與台南六溪平埔協會合作，在白河河東國小六溪分校舉辦「部落家庭影像工作坊」，為部落學童量身打造影像拍攝課程，學習用相片說故事、畫出自己的家鄉，了解部落平埔文化，認識和更愛自己的家鄉。

六溪分校是只有7位學生的迷你小學，位於白河區六重溪山間，也是當地平埔族大武壠聚落唯一的小學。

南藝大紀錄所延續「紀錄片重返」及「家庭影像挖掘」的推動及深耕，在部落影像工作坊中，安排了相機教學和操作、部落巡禮、聽長輩說故事等豐富課程。

工作坊學員只有6位學童和1隻寵物狗，學童學習操作數位相機，運用「構圖」、「景別」等概念來拍照之外，還要和「自己」、「村落」結合，進而完成「我的家庭與生活」的個人創作，以及「六重溪照片地圖」的共同創作。

小學員上台分享自己拍下的照片，有人拍祖父逗弄弟弟的「祖孫照」，走溫馨路線；有人拍自己正在玩的電玩畫面；有的拍哥哥的房間然後畫了一隻豬，爆料其兄「宅男」屬性；另外還有大特寫的耳廓和電死的蛇等等，十分有趣！學童並訪部落長輩潘泰山，聽他說故事。。

工作坊老師吳心蘋則以「VHS」、「V8」、「DV帶」簡述影像媒材演變的過程，呼籲保存家庭回憶、不要丟棄影帶。

儘管學童人數不多，兩天的課程卻十分充實有趣，為學員們的暑假畫下繽紛的結尾，更為部落紀錄當下的精彩。

此外，南藝大紀錄所「家庭電影保存工作坊」將前往東台灣，8月底將在台東知本卡大地布部落舉辦工作坊，挖掘並保存部落與社區的回憶和當下，歡迎報名。

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