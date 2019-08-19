「撐」香港「反送中」 學者：台灣應優先給港生獎學金

2019-08-19 01:07

〔記者吳柏軒／台北報導〕面對香港「反送中」越演越烈，更使香港籠罩在中國軍隊鎮壓陰影，對此，有學者指出，台灣應提供人道關懷與協助，提供港生優先獎學金來就讀大學；在台港生也認為，近年香港社會氛圍低迷，出走潮已現，赴外地念書也是尋求出路解套。

政治大學教務長賴宗裕表示，過去中國六四天安門事件爆發，美國當時便針對不想回中國或有「政治問題」的中國學生，提供策略性的人道關懷與協助，優先提供獎學金等，如今台灣也可對香港提供類似措施，吸引更多優秀港生來台，畢竟「台灣跟中國最大的不同，就在於民主」！

實踐大學校長陳振貴表示，中國確實針對香港學生大力吸收，多所大學提供全額獎學金，但近年香港「反中」漸起，如今年的反送中運動下，更多港生反而更清楚「要來台灣」，他上週接待一家香港人，對方就準備攜家帶眷來台置產、讓小孩來台念書；港人避走出國難免，歐美、台灣都是選項，而國內生活費、學費較為低廉，仍具優勢。

來台念書的香港學生何泳彤分析，2017年後，香港社會陷入低迷，主要是先從2014年的雨傘革命之後，港民歷經79天佔領行動，仍未改變港府，不少人萌生移民、出走念頭，而出國留學也是一途，台灣成為出走相對不錯的選擇，且有些人文科系香港的大學沒開設，需來台就讀。

何泳彤還說，在香港念書、就業，最終也是進入企業，看不見個人社會價值，自己來台便修習美術與哲學，可接觸香港沒有的小型展覽、多種類型學派等，另，香港學界很多研究經費來自中國，社會議題的研究也很難拿到錢，來台才能有所發展。

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