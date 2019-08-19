港澳生來台日減 大學籲放寬名額

2019-08-19 01:02

〔記者吳柏軒／台北報導〕港澳生近年來台就讀專科以上學校人數逐年下滑，官方認為與少子化、中國祭獎學金磁吸有關；但近年香港「反中」態勢，讓大學端看到機會，盼教育部放寬限額，讓港澳生單獨外加10％名額，好多招收港澳生，減緩國內高教少子化壓力。

政治大學教務長賴宗裕說，目前大學招收僑生名額，將世界各國及地區的僑生囊括，僅能外加總招生名額的10％，但新南向政策下，教育部應該把招生量能做大，放寬讓港澳生能額外單獨外加10％，避免僧多粥少。

賴宗裕表示，港澳生來台除聯招外，目前各校也開始提前赴港單獨招生，政大的港澳生單招管道中，包含「學校推薦」、「個人申請」等，可在海外聯招之前，提前吸收香港中學5年級的優秀學子；以政大而言，目前單招94個名額，報名都能額滿。

實踐大學校長陳振貴則說，後段私校透過海外聯招，不見得招收到足額港澳生，畢竟前面選擇太多，因此近2年也開始投入單招，未來盼上位的招生政策更加鬆綁，畢竟近年新南向政策奏效，已成功使得海外僑生來台增多。

陳振貴說，自己校內為了穩定港生「軍心」，即便尚未9月開學，過去就會在8月派人去香港進行新生說明會，也會請畢業的港澳生校友回到中學母校，用廣東話向學弟妹招手，鼓勵來台唸書，呼籲台灣各校都應展現積極招生態度。

另，陳振貴提到，今年反送中運動，也影響台生赴港意願，雖然香港各大學加大力道給台灣學生豐厚獎學金，仍有很多家長及學子猶豫不前，一來一往，都是契機。

陳振貴認為，未來除提升國內各大學的僑生、港澳生招生名額外，政府也應思考如何增加僑生留台工作機會，各校也應趁目前香港「反送中」趨勢，努力宣傳台灣好處，若能讓來台港生翻倍成長，將可減少高教未來少子化衝擊。

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