獨家》港生來台連降4年 今年大學分發僅剩2030人

2019-08-19 00:58

〔記者吳柏軒／台北報導〕去年在台僑生（含專科以下）逾2萬8千人創新高，其中港澳生占逾5成，然在高教端卻發現，港澳生人數連4年下滑，如港生報名我國海外聯招，104學年還有6千多人，今年報名2416人、分發2030人，警訊已響起。

海外招生委員會聯合會統計，港澳生報名人數在103、104學年達高峰，如港生報名在104學年有6177人，澳門生在103學年有2616人報名，但如今人數雙雙下滑，今年港生報名僅2416人，最終分發2030人；澳門學生今年更僅996人報名、分發810人。

在看教育部統計，港生來台就讀專科以上的一年級新鮮人數字，也從104年高峰2618人，降至107年的1617人；澳門生人數也從104年高峰1459人，降至107年的826人，也與分發人數呈現的趨勢相同。

對此，教育部國際司與海外聯招會皆認為，港生來台人數降，是因香港也面臨少子化，如國際司引香港教育局統計資料，香港中學6年級（高三生）人數，前年自去年已減少5166人、降幅約8.6％，估計人數持續下滑。

海外聯招會也點出，港生今年參加香港中學文憑考試（DSE）人數僅5萬6千人，比2013年的8萬2千多人還少，降幅達3成1多，而來台港生多須提供DSE成績才能參加聯招。

另，海外聯招會副總幹事李信分析，這幾年香港對中學畢業生在港升學及赴大陸進修，擴大了招生名額，並提供許多獎助貸學等優惠措施，削弱了過往台灣學費便宜的優勢。

國際司也指出，港府今年公布「為修讀香港資訊學士學位課程學生提供的免入息審查資助計畫」及「指定專業/界別課程資助計畫」資助額持續提高，影響港生來台意願。

但港生來台除了聯招外，教育部也從103學年起放寬各大學展開單獨招生，截至107學年，已有91校單招、422名港生註冊；然單招數量提升，但仍尚未補足聯招下滑的人數。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法