你中獎了嗎？「桃園夜市最夏趴」中壢場壓軸抽出大獎

2019-08-18 23:59

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市長鄭文燦18日晚上前往中壢觀光夜市，出席「2019桃園夜市最夏趴—綠色趴」中壢觀光夜市的壓軸抽獎活動，現場抽出50吋液晶電視、ipad等獎品得主。預也第二場次將於26日至31日於桃園觀光夜市展開，歡迎市民鬥陣來桃園「迺夜市」。

鄭文燦表示，「迺夜市」是許多學生和市民朋友最喜歡的休閒娛樂之一，中壢觀光夜市是桃園最著名的夜市，美食攤位眾多，深受國內外觀光客的喜愛，展現夜市的多元魅力，成為中壢人生活不可或缺的一部分；市府將持續提升夜市經營管理品質，照顧攤商，提供市民優質的活動場所，希望市民趁著夏日晚風多來體驗夜市的魅力。

市府經濟發展局長郭裕信表示，「2019桃園夜市最夏趴—綠色趴」活動結合夏夜氛圍及經典夜市美食，以清涼果汁的繽紛水果元素，搭配粉嫩的色調及霓虹燈，打造主題「夏趴屋」和音樂饗宴、驚爆骰子樂、有獎徵答等趣味互動，並配合「環保綠食尚」活動，消費滿百即可獲得1張抽獎券，出示自行攜帶的環保用具，將可再加贈1張摸彩券，藉此宣導環保概念。

包括市議員謝美英、平鎮區長鄭詩鈿、中壢觀光夜市管理委員會主委鄒年炳、中壢觀光夜市促進發展協會理事長黃坤華等人均出席抽獎活動。

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