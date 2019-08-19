綠鬣蜥今年移除3000多隻 高屏地區最嚴重

2019-08-19 00:16

〔記者陳文嬋／高雄報導〕外來入侵種綠鬣蜥全國現蹤，成為破壞生態的殺手，屏科大野保所教授陳添喜表示，綠鬣蜥族群逐年擴散，今年移除3000多隻，以高屏地區最嚴重，農委會將管制買賣與繁殖，他肯定有助於抑制數量。

市府農業局表示，綠鬣蜥是外來進口寵物，剛出生時小巧可愛，長大成了2公尺巨獸，台灣沒有體型如此巨大的蜥蜴種類，在野外沒有天敵，成體食量大，會危害農作物，一旦形成族群，威脅台灣原生物種，且外型酷似恐龍，經常引起民眾恐慌。

屏科大野保所教授陳添喜表示，綠鬣蜥族群逐年擴散，全國均發現蹤跡，自103年迄今移除7000多隻，前3年抓不到100隻，但今年就移除3000多隻，以高屏地區最嚴重，超過2500隻，且擴散點很多。

陳添喜表示，綠鬣蜥會沿著溝渠、水道流竄，例如鳳山溪、曹公圳、愛河等，擴及大東公園、衛武營都會公園、澄清湖、愛河之心、小港機場旁的都會公園，連楠梓區高雄都會公園也可見蹤跡，喜歡生活在有水域的公園裡。

值得一提的是，衛武營都會公園每天人潮很多，增加捕捉困難，綠鬣蜥一旦遇到危險，會跳水潛入生態池遁逃；高屏溪流域寬廣達5公里，綠鬣蜥遇大水來襲，就會隨波逐流，入侵高屏沿岸各鄉鎮。

陳添喜曾建議政府建立管控機制，農委會將訂定《有害生態環境、人畜安全之虞之原非我國原生種陸域野生動物之種類》，列管綠鬣蜥登記才能飼養、未經同意不得繁殖，違者最高恐開罰5萬元，他肯定有助於抑制數量，避免大爆發，危及自然生態。

農業局指出，綠鬣蜥於鳥松、仁武一帶，有明顯的繁殖地，列為重點捕捉區，今年委外捕捉超過500隻，鎖定成體加強捕捉，避免族群持續擴散，民眾一旦發現綠鬣蜥，可打1999通報，切勿放生或棄養野外，不但破壞自然生態，政府要花更多錢善後。

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