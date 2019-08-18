病態性肥胖家族5人 成功甩肉近200公斤

2019-08-18 23:44

〔記者方志賢／高雄報導〕高雄有一肥胖家族，家人都圓滾滾身材，阿嬤、媽媽及3兄妹等5人，體重都破百，大兒子甚至達169公斤，他曾20分鐘內吃下3份鐵板麵及65盎司牛排，迴轉壽司一吃至少40盤，5人先後接受胃縮小手術，總共甩肉近200公斤，也重拾健康與自信。

高雄楠梓健仁醫院美體健康中心蔡明憲醫師表示，5人都屬於病態性肥胖，一家人喜歡吃高糖、高澱粉的食物，每餐大量米飯、麵食及含糖飲料，過於肥胖不僅因外觀影響自信，其中阿嬤及媽媽也引發糖尿病、高血壓、呼吸中止症等疾病。

2年前，50歲媽媽是第一個求醫，她當時體重達128公斤，長期肥胖不僅高血壓、高血脂，有呼吸中止症，且走路時膝關節疼痛，接受腹腔鏡胃縮小手術後，2年來體重減掉52公斤至76公斤，慢性病也不藥而癒。

23歲女兒見媽媽減重成功，也想瘦身，她體重一度飆到120公斤，後來減了40公斤，讓阿嬤直誇外孫女變漂亮了，瘦身後遇到「真命天子」，並步上紅地毯。

2兄弟也接受減重手術，當時大哥體重169公斤、二哥重159公斤，2人都屬於大胃王，大哥曾20分鐘內吃下3份鐵板麵及65盎司牛排；去吃迴轉壽司的時候，常常一吃至少40盤起跳，另外一口氣連吃2個便當。

二哥手術後減了59公斤，減至100公斤，大哥約3個多月前手術，至今減30公斤，最後一位是80歲阿嬤，也在家人鼓勵下，1個月前手術，術後從100公斤減至88公斤，血糖及關節炎等問題也獲得改善。

蔡明憲說，這一家人在2年內相繼接受了減重手術 ， 術後也改掉喜歡吃碳水化合物食物的習慣，控制含糖飲料及澱粉類食品，並規律運動。一家人共減去193公斤的體重，身體也逐漸恢復健康。

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