強降雨不停！ 氣象局再針對13縣市發布大雨特報

2019-08-18 22:09

〔即時新聞／綜合報導〕今（18）日西南風以及對流雲系旺盛發展，氣象局晚間再針對13縣市發布大雨特報，提醒民眾特別注意。

中央氣象局今（18）日晚間9時30分針對基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、南投縣、台南市、高雄市、屏東縣及宜蘭縣等共13個縣市發布大雨特報。

氣象局指出，因對流雲系發展旺盛，今晚至明（19）日，台中以北、宜蘭、南投及南部地區有局部大雨發生的機率，可能伴隨雷擊及強陣風情形；此外，連日降雨，山區可能有坍方及落石，提醒民眾特別注意。

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