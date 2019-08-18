骨董車大聚超跑也來 車迷近觀老車、遠觀超跑

2019-08-18 23:32

〔記者陳鳳麗／南投報導〕由玩車美學聯誼會會長陳清富籌辦號召的公益骨董車聚，300多部車在中興新村以車會友，不只有「老當益壯」的骨董車，還有超跑大牛、瑪莎拉帝等車展示，有趣的是喜歡車的車友，會貼近骨董車拍照，但看超跑名車都保持安全距離，擔心不小心碰傷超跑真的「目屎若滴」。

由玩車美學聯誼會會長陳清富籌辦的公益骨董車聚，今天在中興新村的中興會堂前，有骨董汽車、機車，及超跑名車藍寶堅尼大牛、瑪莎拉帝等300多部車子參加。車迷有的好友結伴而來，有的攜家帶眷一起賞車，但幾乎人手一機，有的拿手機，有的帶相機，對著喜愛的車子猛拍照，或與這些車子合照。

主辦的陳清富表示，此次展出的骨董汽車，有16種車型、8種廠牌，有日系、美系、歐系廠牌，而車型除有房車，還有貨車、箱形車、軍用車、沙攤車、骨架車…等，愛車的人若要仔細觀賞，一天也看不完。

最老的已60多歲，有些骨董車無法開上路，車主請拖車幫忙拖到中興會堂前的會場，但多數都是車主開到會場，像有部裕隆1967年出廠的水藍色計程車，不只車身還有車行名稱，連手動的圓形跳表都還在，車主更是從台北開該部車到中興新村。

有不少小朋友跟骨董級的軍用車、骨架車合照，車迷也都貼近觀賞這些外表保養得相當好的骨董車，但對於車價動輒數百萬或逾千萬元的超跑名車，擔心萬一不小心「弄傷」名車修理費賠不起，大多與這些超跑保持安全距離。

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