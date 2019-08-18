年初剛沒入90隻 狗痴「林爺爺」又養20多隻毛小孩

2019-08-18 23:00

［記者廖雪茹／新竹報導］長年在竹北、新埔交界河堤飼養大批流浪狗的70歲「林爺爺」，因飼養環境不佳屢被人檢舉，新竹縣家畜疾病防治所在今年元月將約90隻狗全數沒入，迫使家畜所收容空間超收，沒想到林男又陸續帶狗回家，目前又養了20多隻，外界懷疑他可能罹患「動物囤積症」，情況令人憂心！

竹縣家畜所表示，所內原犬隻收容量約50隻，沒入林爺爺飼養的90隻流浪狗之後，嚴重超收，經鼓勵民眾踴躍認養，目前仍有90隻；後續除了持續監控林爺爺，農業處已向中央爭取經費，將利用後方停車位增建犬舍65籠，預計最快10月底完工。

去年9月在動保人士和團體的關切下，號召志工進場協助林爺爺清理圈養環境，為每隻狗造冊，並施打狂犬病疫苗及心絲蟲藥劑。

林爺爺曾受訪表示，年輕時從事泥水工，因為喜歡狗，從30幾歲開始飼養流浪狗，幾乎所有收入都拿來養狗，至今已30多年；因數量越來越多，數度遷移，數年前搬到霄裡溪堤防兩側，但被告侵佔國有地敗訴，一眼失明的他，又因車禍行動不便，近20年來幸好有鄧姓老闆贊助飼料。

家畜所表示，林爺爺因不當飼養動物，依違反動物保護法裁罰，累計罰锾10多萬元迄今未繳，今年元月依同法33之1條規定沒入犬隻。但林爺爺今年又陸續帶回流浪狗，皆尚未施打疫苗、結紮及植入晶片，且都關在狗籠或繫綁；經監控，雖然飲食供給沒有問題，但環境仍欠佳，且用地侵占國有地訴訟中，因此未來仍將朝沒入方向辦理。

這段期間，家畜所和關心動保民眾前往關切毛小孩時，常遭林爺爺怒目以對，外界懷疑他可能罹患「動物囤積症」。

社會處說，林爺爺有低收入戶身分，由獨居老人關懷系統每月固定訪視，目前仍住在貨櫃屋，不願他人協助。對於林爺爺的身心狀況，將請獨老關懷單位進一步處理。

中醫大新竹附醫身心科醫師周伯翰表示，「動物囤積症」的表現為強烈地心理需求想要擁有或是照顧動物，但是卻往往因為缺乏實際的照顧能力，反而導致動物的生活所需遭到忽略、甚至淪為另類虐待。動物囤積症目前尚未被正式認為是一種精神疾病，但是研究顯示囤積者常有強迫型人格、強迫症、憂鬱症、妄想症或是失智症的情況。

囤積者常會不斷強調這些動物對他多麼重要，他能從飼養動物中得到很多的愛，因此如果只是單純把房屋清空，將動物安置，並不會減少囤積者的行為（只是讓他們有新的空間繼續囤積而已），這類患者行為通常源自無法面對現實生活中的困難，是需要精神科的治療的，卻鮮少主動至精神科求醫。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法