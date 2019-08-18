大雨引「蟲災」 蝸牛大軍大啃冠軍火龍果

2019-08-18 21:03

〔記者陳冠備／彰化報導〕「麥夠漏啊！」火龍果正值盛產期，連續2年奪下彰化縣火龍果競賽紅肉組冠軍的陳勝得、陳世晉兄弟卻一直望雨興嘆，原來連日豪雨，造成蝸牛不斷從地底冒出，爬上植株樹葉躲雨，也啃食果實，造成火龍果損失慘重，變成另類「蟲災」。陳勝得指出，雨下不停讓蝸牛吃到飽，產量恐短少3成。

彰化近日遭豪雨狂炸，造成和美地區不少等待採收的西瓜、洋蔥田的低莖作物產區泡水，農民怨嘆收成「去了了」，而夏日盛產的木瓜、火龍果等高莖作物，果實雖泡不到水，但卻吸引地底下的蝸牛出土，爬到果幹躲雨，有木瓜農發現整株木瓜樹躲了10多隻的非洲蝸牛、扁蝸牛，火龍果也同樣面臨遭蝸牛大軍夾擊的狀況，悄悄吃掉花苞、幼果，令農民防不勝防。

陳勝得指出，蝸牛平時躲在土裡休眠，遇水時就會冒出土呼吸，順便進食，而現今不少果園農民多以草生栽培，無毒管理方式耕種果樹，所以蝸牛多本來就可預見，但今年雨量經常來得又快又猛，積水來不及退，就容易把地底蝸牛通通趕出來，才會有1棵果樹被10多隻蝸牛霸佔的情況。

每天最少要抓3水桶！陳勝得說，今年雨季長，雖不致水患，卻發生另類「蝸牛攻擊」，每當雨停就要去抓蝸牛，根本抓不完，初估產量約短少3成，說是少見蟲災不為過。

彰化縣政府農業處表示，火龍果晚上開花，如遇大雨沖洗花粉，無法授粉就容易影響結果，近日陣雨不分早、晚，有些農民會乾脆將此「花期」全部割除，雖下雨導致瓜蝸牛出土，但目前尚未接獲蝸牛蟲害災情，縣府會密切注意，惟無毒管理本有其風險，農民可益菌除蟲，減少染病，也可在果園養雞鴨，以天然方式除蟲，降低損失。

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