週一西南風稍減弱 南部整天有雨 其他時晴時雨

2019-08-18 21:35

〔即時新聞／綜合報導〕今天（18日）持續受到西南風影響，台中以南整天有雨，甚至有局部大雨或豪雨出現，其他地區上午以多雲到晴的天氣為主，但午後有局部雷雨發生。到了明天（19日），南部不定時會有陣雨或雷雨，其他地區則是時晴時雨，尤其午後要特別留意會有短時強降雨。

根據「中央氣象局」預報，明天西南風會稍稍減弱，但台灣仍處在低壓帶內，天氣依舊不穩定，南部地區整天都有不定時的降雨發生，其他地區的天氣變化大，時晴時雨，尤其午後在熱力作用下，各地雨勢會較為明顯，甚至有局部大雨機率。

溫度方面，中南部因為整天有雨的關係，高溫約28至30度，其他地區則約30至33度，稍感悶熱。紫外線方面，明天除了宜蘭縣達「過量級」，其他地區都是「高量級」。

空品方面，明天北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及澎湖以「良好」等級為主，北部及竹苗空品區局部區域短時間可能達「普通」等級；馬祖及金門受中國沿海空氣污染物影響，為「普通」等級。

另外，氣象局表示，明天東南部（含綠島、蘭嶼）及恆春半島沿海空曠地區有較強陣風；南部、東南部（含綠島、蘭嶼）及恆春半島沿海有長浪發生的機率，民眾欲前往海邊活動請多加注意安全。

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