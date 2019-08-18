Google地圖「西湖鄉」回來了 引地方憂心真的「消失」

2019-08-18 20:34

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣西湖鄉，日前在Google地圖上被誤植為「溪湖鎮」，引發網友熱議「西湖鄉消失了？」有讀者指出，曾有鄉親在臉書粉絲團「愛西湖大小事」反映，卻遲未見公所動作反映，認為公所「太混了！」加上西湖鄉長期未見發展，連便利超商都沒有，憂心「西湖鄉未來在哪？」

西湖鄉長高阿賜表示，對於西湖鄉在Google地圖上被誤植為「溪湖鎮」，公所已於7月22日發文給Google位在台北信義區的分公司要求更正；公所同仁密切追蹤，於昨天回報已完成更正，Google地圖已「正名」為西湖鄉。

不過，西湖鄉長期未見發展，鄉內連1家便利商店都沒有，加上此次被Google地圖「消失」，也引地方憂心西湖鄉的未來。

西湖鄉是農業鄉鎮，主要栽種文旦柚、甘藷、稻米，於1980年代，人口有近1萬2千人，但至1991年跌破1萬人，目前鄉內人口僅有7千多人，且多半是高齡長輩。

高阿賜說，隨著經濟產業轉變，西湖鄉也如同其他農業鄉鎮般，面臨青壯人口外移的問題；但近年來，有機、精緻農業產業興起，鄉內好山好水的自然條件，也吸引不少青壯人口回流，目前鄉內從事有機農作已有18家。尤其西湖文旦柚，經多年來農友努力，公所、縣府行銷之下，已打響名號。

高阿賜說，公所也爭取文化部經費補助，成立全台第一個由公部門舉辦的「西湖鄉願景工作坊」，透過公民參與提供意見，盤點鄉內文化、觀光、產業、生態等，作為未來發展規劃。

高阿賜說，雖然有鄉民認為此舉是「只是畫大餅？」但一個鄉鎮的發展，本來就非像生病打針，可立竿見影，但公所會肩負起領頭羊的角色；屆時人口回流了，相信超商也願意進駐。

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