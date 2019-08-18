不肖業者藉國旅補助牟利 觀光局研議放寬申請團數上限

2019-08-18 20:00

〔記者蕭玗欣／台北報導〕交通部觀光局今年9到12月將砸下36億舉辦擴大秋冬國旅補助，如今未上路就出現亂象，不具名旅遊業者爆料，往年國旅補助都有限制申請團數，但業者為了競爭搶客，只能自掏腰包補助旅客，以每季平均接200團來算，平均每月就要倒貼180萬元，甚至有旅行社私下兜售團數名額，一團名額可叫價5000到1萬元，補助漏洞防不勝防。

觀光局長周永暉表示，觀光局已聽到業界意見，目前正在研議如何在適當範圍放寬，但百分之一百萬不可能無上限，一定會有天花板；對於有不肖業者兜售團數名額牟利，周永暉表示，傳聞若屬實，歡迎各界向觀光局檢舉，觀光局一定會將該名業者列為黑名單。

觀光局自去年底陸續推出各項旅遊補助，但旅行社申請補助團數都有上限，如暖冬遊各家旅行社最多僅能申請10團、擴大暖冬遊上限為15團。但創新旅行社董事長李奇嶽透露，過去補助限制團數，其實衍生更多亂象，因為旅行社這3個月不可能只出10、20團，平均3個月可以出到200團，剩下沒拿到補助的旅客怎麼辦？

李奇嶽說，如果不讓客人申請補助，鐵定會跑到別家去，所以業者只能選擇自掏腰包留客，若以3個月接200團，僅20團可以補助，剩下的180團，每團最高可補助3萬元，平均每季要倒貼540萬元。

另一名不具名的旅遊業者表示，更誇張的是還有旅行社在外兜售用不完的名額，每團賣5000到1萬元不等，全看交情喊價。

據了解，上週五交通部長林佳龍與觀光業者聚會，有業者當場向林佳龍要求將現行旅行社申請補助團數20團放寬至無上限。林佳龍當場指示觀光局業務組研議該如何放寬。

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