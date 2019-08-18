820房仲公益日宣誓起跑 目標募集10萬袋熱血

2019-08-18 16:59

〔記者張菁雅／台中報導〕中華民國不動產仲介經紀商業同業公會全國聯合會將每年8月20日訂為「房仲公益日」，聯合全國各縣市公會發起捐血活動，募得血量每年均創新高。今年活動今日在台中市大坑經補庫停車場舉行誓師大會，理事長林正雄訂下目標，要募集10萬袋熱血，救助30萬人。

林正雄表示，中華民國不動產仲介經紀商業同業公會全國聯合會秉持「取之於社會、用之於社會」的精神，自2015年起將每年8月20日訂為「房仲公益日」，聯合全國各縣市公會發起捐血活動，募得血量每年均創新高，從第1年的3526袋， 到去年突破7402袋，今年希望號召更多人參與，目標是10萬袋血，可以救助30萬人。

台中市長盧秀燕、地政局長吳存金及市議員黃健豪也出席誓師大會，盧秀燕表示，雖然下著雨，房仲人員仍以公益為優先，風雨無阻，挽起袖子熱情捐血，大家都是活菩薩、都是天使，她向各位致敬。

房仲公會也指出，選擇捐血做為公益活動的開頭，除考量捐血是最能讓全國房仲人員同步響應的活動外，更重要的是，每年7至9月常出現血荒。全國18個縣市房仲公會均響應「820房仲公益日」，台北市、新竹市、台中市、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣更是提前開跑，增加活動時間，以期號召更多熱血人士參與。

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