名導魏德聖與蕭宇辰誇領域暢談傳統的未來

2019-08-18 15:33

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣縣史館推動共學實驗，今天首場大師講座，邀請「海角七號」導演魏德聖與「臺灣吧」共同創辦人暨營運長蕭宇辰分享如何透過電影、動畫等多元媒體轉譯歷史，讓生硬的資訊變得多元有趣，藉由跨領域的討論，共同思考歷史X教育的無限可能。

文化局長李猶龍表示，縣史館為新竹縣重要的史料檔案典藏與歷史文化教育中心，今年特別以「歷史」、「創新」與「教育」為主題，推動共學實驗，希望透過這場大師講座，讓民眾了解文化歷史如何更親近及呈現給大眾。

魏德聖表示，目前正在籌備拍攝的《臺灣三部曲》計畫與臺灣歷史有關，希望透過這次分享，讓大家知道臺灣歷史的第一頁是什麼。因為感覺民眾對臺灣的第一頁陌生，甚至不了解自己生長的土地歷史文化由來及優劣勢，相當可惜。

電影《臺灣三部曲》為構築「豐盛之城」園區內容與特色的核心計畫，魏德聖希望未來不止將電影拍攝完，更是將園區場景，成為寓教於樂的場域，也讓臺灣人知道自己的過去和未來，知道自己該如何前進，創造臺灣的觀光入口，讓世界進來。

蕭宇辰說，臺灣吧一直以來追求如何將歷史文化，在這數位匯流時代中做出轉譯及包裝，例如縣史館就是很重要的資料基礎，努力成為娛樂與教育中間的橋樑，呈現給現代大眾能接受的模式，其實這模式並不困難，雖然影視有些門檻，但是對於歷史文化有興趣的民眾，可以試著以故事書寫做為出發點。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法