北市出現本土登革熱 衛生局清除個案居住地周邊100公尺孳生源

2019-08-18 14:58

〔記者蔡思培／台北報導〕衛生福利部疾病管制署今公布北市2019年首例本土登革熱病例，是北市大安區一名30多歲男性，大安區區長已召開區級緊急應變會議，北市衛生局已也進針對個案居住地周邊半徑100公尺進行病媒蚊密度調查、孳生源清除與化學防治。

大安區長林明寬今針對本土登革熱召開區級緊急應變會議，由台北市副市長鄧家基坐鎮，衛生局長黃世傑、環境保護局長劉銘龍皆出席。衛生局指出，該名個案近期無國外旅遊史，8月15日出現發燒全身痠痛等症狀即至醫院急診就醫，因症狀持續，8月16日經醫院通報，8月17日經疾病管制署檢驗確診，目前健康情形良好，已出院返家自主健康管理休養中，因目前還在病毒血症期，已加強個案防蚊因應措施。由於個案潛伏期間曾於高雄市、台南市多處及基隆九份等地活動，感染源尚待進一步調查釐清，衛生局目前掌握接觸者無相關症狀，持續監測中。

今天北市環保局清潔隊、大安區健康服務中心已完成個案居住地半徑100公尺範圍之孳生源清除、病媒蚊密度調查，環保局也進行戶外環境化學防治以殺滅成蚊，降低感染風險。今天總計發現戶內外積水容器19個、陽性容器1個、布氏指數1級、廢棄物清除450公斤。

大安區健康服務中心也會逐戶進行家戶內衛教宣導以及戶內化學防治通知，預計8月19日上午辦理家戶內化學噴藥作業。衛生局提醒請市民務必配合化學噴消作業，民眾如有拒絕、規避或妨礙緊急防疫作為，可依傳染病防治法第38條及67條，最高處30萬元罰鍰。

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