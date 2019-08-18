高雄本週5場徵才 釋出1千個以上職缺

2019-08-18 14:26

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄市本週辦理5場徵才，共32家廠商釋出1千個以上職缺，歡迎民眾做伙來找好頭路！

8月19日（一）14:30~16:00楠梓就業服務站（高雄市楠梓區學專路777號2樓，07-3609521），清盛電子公司操作工（68人）。

8月20日（二）14:30~16:00翠屏里活動中心（高雄市楠梓區壽民路16巷16號，07-3837191），光陽工業公司操作工（300人）、日月光半導體製造公司操作工（150人）、燁聯鋼鐵公司機械維修人員（3人）、天車手（5人）、現場技術人員（5人）、工程師（8人）、物性實驗室人員（4人）、高雄市私立臨海居家式服務類長期照顧服務機構居家照顧服務員（10人）、芮可企管顧問公司品檢技術員（5人）、機台操作員（5人）、統一超食代公司現場作業員（10人）。

8月21日（三）13:30~16:00左營就業服務站（高雄市左營區忠言路189號，07-5509848）邀請知名連鎖餐廳「海底撈火鍋」到站進行專案徵才活動，該公司繼漢神巨蛋店後，持續在全台拓點，為因應高雄展店人力需求，提供60名內外場餐飲服務員職缺，月薪31K起。

8月21日（三）14:30~16:00三鳳宮文化大樓1樓（高雄市三民區中華三路308號，07-3837191），享溫馨旅行社公司網站美編行銷（2人）、團控op（（2人）、業務領隊（10人）、統一精工公司儲備站長（5人）、時薪人員（10人）、亞瑟環境清潔公司運送員（7人）、清潔員（3人）、大聖保全公司保全（4人）、大樓管理員（1人）、力行保全公司保全員（5人）、水靈科技公司路邊停車開單員（10人）、號誌維修員（3人）、日月光半導體製造公司操作工（75人）。

8月23日（五）09:00~12:30橋頭區仕隆社區活動中心（高雄市橋頭區仕隆路62-1號，07-6228321）舉辦聯合徵才，邀請北高雄多家知名廠商如南六企業、春星工業、燁興企業、燁聯鋼鐵、艾夏實業、欣建工業、鋐誠科技等17家廠商參與，開出「工程師、儲備站長、倉管員、儲備幹部、技師、技術員、品管員、業務專員、維修人員」等314個優質職缺，平均薪資達28K以上。

相關訊息可至高雄人力銀行網站查詢（網址：https://app.ktec.gov.tw/index.php/jobktec/activity ），或電洽07-733-0823轉408。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法