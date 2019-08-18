一咳嗽就漏尿 六旬女子罹「應力性尿失禁」

2019-08-18 14:05

〔記者蔡思培／台北報導〕一名年約6旬的陳小姐過去感冒嚴重咳嗽打噴嚏時，會稍微漏尿，退休後狀況越來越嚴重，甚至走路也會漏尿，近來天氣炎熱，下體悶濕感讓她苦不堪言、不願出門。就診後才發現是「應力性尿失禁」，且每4個50至65歲的台灣女性中，就有1個人有應力性尿失禁的症狀。

北市聯合醫院忠孝院區泌尿中心醫師程威銘說，「應力性尿失禁」主要是因為年老退化、多次懷孕生產、肥胖或經年從事搬運負重工作，導致尿道周邊支持的組織鬆弛、或尿道括約肌功能衰弱，造成咳嗽打噴嚏等腹內壓力增加時，就可能導致膀胱內的尿液滲漏出來，產生尿失禁的現象。這樣的情況其實並不罕見，據統計每4個50至65歲的台灣女性就有1人有就應力性尿失禁的症狀。

應力性尿失禁的治療方式可分為保守治療與手術治療，保守治療包括凱格爾運動與磁波儀治療，優點是幾乎無副作用，缺點是需有耐心、持之以恆才能見效；手術治療則以尿道中段吊帶手術為主，雖然術後立即見效，卻有感染、網膜外露、疼痛、周邊器官損害併發症產生的風險。這位陳小姐最後決定接受尿道中段吊帶手術治療，手術相當順利，主要的傷口位在陰道內，術後並不覺得特別疼痛，移除導尿管之後排尿順暢，住院3天後便出院。術後1個月回診傷口癒合良好，「應力性尿失禁」困擾也不見。

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