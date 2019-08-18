台中大墩文化中心 因施工漏水挨轟

2019-08-18 14:01

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市大墩文化中心正進行全館屋頂防水工程，碰到連日大雨，期刊室出現漏水問題。台中市政府文化局今日表示，工程分為8區施作，目前已完成5區，已要求施工廠商全面以帆布遮蓋漏水區域，減低漏水情況，預計下週天氣放晴即全力趕工，約7至10天即可完成。

大墩文化中心因進行全館屋頂防水工程，屋頂防水層被刨除，近日連續下大雨，造成3樓期刊室及辦公室天花板嚴重漏水。台中市議員江肇國抨擊，市府選在颱風季施工，是「明知會下雨還故意脫雨衣」，讓整棟建築不設防，加重漏水情況。

文化局指出，大墩文化中心因館舍老舊，遇雨屋頂有漏水狀況，室內會滴水。因此，大墩文化中心於今年爭取經費，進行全館屋頂防水工程，工期為3個月，為將對民眾使用該中心的影響減至最低，工程分為8區施作，目前已完成5區，剩餘3區尚未施作完成。

市府：天氣放晴將全力趕工

文化局表示，近日因降雨量甚大，且下雨期間較長，遠超過原來施工期間氣候預估，以致暫停施工，而雨水太大，造成期刊室滲漏區域加大，超過原先預估防護範圍，已要求施工廠商以帆布全面遮蓋漏水區域屋頂，減低影響及漏水狀況，預計下週天氣放晴即全力趕工，約7～10天即可完成。

文化局也說，期刊室漏水部分已全面隔離，也把地上水漬拖乾，以維民眾安全。圖書館大墩分館也將規劃臨時空間，提供民眾閱讀期刊、報紙，對於造成民眾不便，敬請大家見諒，並請配合該中心施工期間的安全措施。

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