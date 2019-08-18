潭子區湳底巷崩塌造成道路封閉 台中市府：天晴會儘快評估修復

2019-08-18 12:23

〔記者歐素美／台中報導〕連日大雨，造成台中市潭子區湳底巷邊坡崩塌、路基流失，並造成張姓女騎士不小心摔落30公尺深的深谷，幸無大礙，台中市養工處長彭岑凱表示，今天已請包商以帆布覆蓋，避免路基因雨沖刷持續流失，由於目前仍在下雨無法進場施工，暫時禁止通行，將俟天晴再進場評估施作，以儘快恢復通行。

昨天晚上10點多，台中市潭子區湳底巷邊坡突然崩塌、路基流失，51歲張姓婦人當時正騎機車返家準備探視母親，因天雨視線不佳，機車就一路滑落30公尺深的邊坡，她自行爬上路邊，經消防隊救護車送到台中慈濟醫院就醫後，幸只是輕微擦傷，並無大礙。

湳底巷路面原本寬10公尺，因邊坡崩塌、路基流失，致路面僅剩2公尺，台中市養工處除立即進行交通管制，禁止車輛通行，今天上午並派包商到現場，暫時以帆布覆蓋邊坡，以免雨水沖刷造成路基持續流失、災害擴大。

台中市養工處長彭岑凱表示，因目前仍在下雨，無法進場施作，將俟天晴再進場評估，將以最快速的工法施工復建，以早日恢復通行，並已請警察廣播電台協助宣傳，呼籲用路人改道行駛。

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