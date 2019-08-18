傳愛12年 慈善基金會贈家扶學子單車逾千輛

2019-08-18 11:56

〔記者王涵平／台南報導〕戴竹基金會傳愛12年，每年捐贈家扶學子助學金逾百萬元與單車逾千輛，創辦基金會的康那香公司董事長戴榮吉今年獲台南市卓越市民，市長黃偉哲感佩戴榮吉夫婦長期行善，現場氣氛溫馨。

戴竹基金會為戴榮吉感念父親而成立，今日捐贈活動在康那香不織布創意王國觀光工廠舉辦，要讓家扶學子「快樂開學‧幸福上學」，包括南、北家扶110名學童及北門高中、將軍國小多所學校受惠，捐贈金額逾百萬元，家扶兒親筆寫滿感恩卡送給「戴爺爺戴奶奶」。

2008年戴榮吉夫婦金婚紀念日，首次慨贈弱勢兒少105輛腳踏車及助學金，戴竹基金會經常連結獅子會等資源於每年8月舉辦活動提供南北家扶升國一的學子至少100輛的腳踏車、安全帽及每人1000元助學金及北家扶升小一的弱勢孩子書包文具禮盒及助學金，讓他們安心向學，北門高中、南二中的清寒子弟及將軍區6所國中小學校也受贈，歷年捐款助學金額超過2000萬元。

活動結合國際獅子會300-D1區、佳里獅子會、向陽獅子會、BPW、虎女獅子會、南鳳獅子會、鹿耳門協會、南二中校友會、臺南縣工商協會等團體辦理。

戴榮吉表示，每年暑假開學前均會發放助學金，希望可以讓家長不用太過擔心孩子的學費問題，讓學生無後顧之憂地幸福上學，期勉受獎學生要抱持感恩心情，未來若有成就，也要延續愛心幫助需要幫助的弱勢學生，籲請社會善心人士一同慷慨解囊，讓愛一直傳承下去。

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