參與鷄籠中元祭35年 林茂賢點出每年都有這個問題

2019-08-18 11:56

〔記者林欣漢／基隆報導〕傳承165年的鷄籠中元祭是基隆年度盛事，重頭戲放水燈遊行更是萬人空巷，今年連蔡英文總統也蒞臨參加，被譽為「總統級遊行」，但事後很多民眾在網路上罵翻了，批評流程混亂，來不及表演。專研民俗的台中教育大學台灣語文系副教授林茂賢表示，他從1983年至今每年都有參與鷄籠中元祭，宗親會要求遊行要在晚上10點前結束，否則將會躭誤放水燈的時辰、科儀，其實這是每年都重複發生的問題。

鷄籠中元祭重頭戲「放水燈遊行」14日晚間熱鬧登場，基隆市區宛如不夜城，蔡英文也出席開幕式並參加遊行，但事後網路上怨聲四起，許多人埋怨流程混亂，很多表演團體還沒表演，就一直被催促趕快往前走，很多小朋友練習、彩排很久，努力都白費了，失望表示「中元祭完全走味」。

林茂賢表示，主要關鍵在於主辧單位基於放水燈的時辰限制，採「行進表演」方式，團隊需邊走邊表演，不能定點停留在觀禮台，於是一再催促遊行團隊快速通過，造成表演團隊無法定點演出。其實這是每年都重複發生的問題，宗親會要求遊行要在十點前結束，否則將會躭誤放水燈的時辰、科儀，但表演團隊為參加遊行排練多時卻不能充分展現當然不滿。

林茂賢建議文化局與宗親會協調是否可讓各宗親的水燈頭與工作人員先行，並先前往望海巷準備放水燈，陣頭、表演團隊則可在觀禮台、廟口、路口設定幾個定點，進行表演。或是再將遊行時間提早，讓表團隊充分展現技藝。避免表團隊失望、文化局無奈的窘境。

另外，以往各宗親會在「輸人不輸陣」的觀念下，聘請陣頭都是在比人數、比大聲但未必具有藝術性，其實拚陣也能比精彩性、精緻度，未必要比陣頭數量。精彩的表演才能提升水燈遊行的品質。

張姓市民說，早年中元祭，官員等重要人物都是與市民們一起席地而坐，欣賞行進式表演，根本不會延誤到時辰，現在反而會在海洋廣場設置觀禮台，表演團體得走到觀禮台前定點表演給高高在上的「大官們」欣賞，當然會延宕時間，他建議官員們要接地氣，「一起跟民眾席地而坐一起觀賞很難嗎？」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法