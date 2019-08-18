減塑愛地球！飲料杯也可以「租借」 竹北15家店率先試辦

2019-08-18 09:01

〔記者廖雪茹／新竹報導〕不只租車可以甲地租乙地還，現在連環保杯也可以！新竹縣政府環保局配合環保署減塑政策，今年首度與容器租賃團隊「好盒器」合作，在竹北光明商圈周邊共15家店家推出「器喝茶@新竹縣」活動，並提供「你用我洗，這借那還」使用模式，希望減少使用一次性飲料杯，建立民眾垃圾減量環保觀念。

環保局表示，提供店家可重複使用的環保容器，容量700ml，現有竹北光明商圈等15家店響應，目前先供應每家店家30-50杯的租賃杯。即日起，民眾只要到合作店家，綁定手機號碼成為用戶，再輸入店家號碼及杯子編號，即租借成功，可免費享受器喝茶。

縣長楊文科表示，這次環保局的環保杯推廣租賃計畫活動，希望可以喚起消費者對環保意識抬頭，藉由改變消費者使用環保杯盛裝飲料習慣，慢慢減少「塑膠容器」對環境所帶來的衝擊，杜絕一次性用品造成的垃圾問題，歡迎鄉親一起來共襄盛舉，減塑愛地球。

環保局說，目前針對參與容器租借體驗並完成容器歸還的民眾，將提供集點或現金折價優惠措施，歡迎親身體驗，店家名單與活動詳情，請參閱「新竹縣政府環保局」臉書粉絲專頁。活動自7月15日起到9月15日試辦兩個月，再視成效推廣。

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