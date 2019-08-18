各地炎熱台北高溫上看36度 中南部持續大雨

2019-08-18 07:09

〔即時新聞／綜合報導〕今（18）日西南風持續影響，氣象局今上午持續對台中、彰化以南等9縣市發布大雨特報，苗栗以南不定時有短暫陣雨或雷雨，在凌晨至上午易有短時強降雨，並有局部大雨，連日降雨，前往中南部山區請留意坍方、落石的發生，台東也有局部短暫陣雨，其他地區上午為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，其中在北部、東半部山區及大台北、宜蘭地區有局部大雨發生的機率，出門請留意天氣的變化。

溫度方面，中南部高溫約30至32度，其他地方約33至35度，其中大台北局部地區可達36度左右高溫。

南部、東南部（含綠島、蘭嶼）及恆春半島沿海有長浪發生機率，海邊活動請注意安全。

空氣品質部分，今日環境場為西南風，竹苗以南位於迎風面，擴散條件較佳，且降雨洗除作用發生機率較高，空氣品質佳；北部空品區位於下風處，局部地區可能有污染物累積，午後易受光化作用使臭氧濃度上升；竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及澎湖地區為「良好」等級；北部空品區及馬祖、金門地區以「普通」等級為主。

未來天氣方面，下週一、下週二（19日、20日）台灣位於大低壓帶內，大氣環境不穩定，有局部大雨發生的機率，須留意是否有中尺度低壓或熱帶系統發展；南部地區有短暫陣雨或雷雨，其他地區也有局部短暫陣雨或雷雨。

下週三至下週六（21日至24日）雨勢漸緩，南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。

下週一東南部（含綠島、蘭嶼）、南部及恆春半島沿海地區容易有長浪發生，海邊活動請注意安全。

國際都市氣象：

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