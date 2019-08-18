因F4才認識台灣 柬國法爾馬戲團執行長讚許新南向政策

2019-08-18 00:27

〔記者吳柏軒／台北報導〕來自柬埔寨的法爾藝術學院與社會企業專注培育當地學子投入藝術領域，而該社企執行長林國民（Huot Dara）更與台灣結緣，引入台籍員工、與北醫大合作學習運動醫學知識，對台灣農業、醫療及民主感到驚艷，還大讚「新南向政策」成效，可促進柬台民間多方交流，提升雙邊友誼。

法爾藝術學院創辦人之一的Bandaul Srey表示，自己從小住在泰柬邊境難民營中，1986年由法國導師Veronique Decrop前來傳遞藝術治療，長大後自己與其他8名夥伴決定返回馬德望省，成立法爾藝術學校，多年來免費培育孩童與青少年，如同校名在高棉語的意義：「藝術之光」，後持續與法國合作，成立社會企業，透過藝術表演，支撐學校營運。

該學院衍生的社企中，包含法爾馬戲團，在當地打開知名度，融合柬國傳統民俗、在地文化，加上舞蹈、馬戲、雜耍等表演，被外界譽為「柬埔寨太陽馬戲團」，而該學院出身的林國民（Huot Dara）也在6年前獲邀，重返法爾家族掌管企業執行長一職。

而林國民多年前曾來台參訪，當時就與台灣結緣，他說，對台灣的農業、交通、醫療、文創等各個面向，感到非常驚艷，如看病取藥快速，心中也種下聘僱台灣人、引入台灣各種資源的願望，今年便促成與台北醫學大學飛洋國際服務團的合作，讓學院、社企的教師及表演者等，學習均衡飲食、健康管理與運動醫療等知識。

林國民還說，柬埔寨與台灣因中國因素而無法正常交流，但柬國人民仍透過偶像明星「F4」而認識台灣，而過去來台簽證難辦，蔡英文政府推動新南向政策，助理用網路一下就辦好來台簽證，也申請到文化部經費，7月派員與台灣屏東的原住民舞者進行雙邊交流，大讚新南向大大幫助柬台的民間互動、相互學習成長。

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