週日中南部仍有大雨！其餘地區留意午後雷雨

2019-08-17 22:03

〔即時新聞／綜合報導〕明天（18日）一樣受到西南風影響，中南部上午前容易有雨，北東部則以午後雷陣雨機率較高。

中央氣象局預報，明天持續受到西南風影響，苗栗以南有短暫陣雨或雷雨，凌晨至上午易有短時強降雨，甚至局部大雨機率，提醒想到中南部山區的民眾，由於連日降雨，容易有坍方、落石狀況發生，務必多加留意。另外，台東也會有局部短暫陣雨發生，其他地區上午主要以多雲到晴的天氣型態為主，午後則有短暫雷陣雨發生，尤其北部、東半部山區及大台北、宜蘭地區有局部大雨發生的機率，請民眾注意。

溫度方面，明天中南部高溫約30至32度，其他地區約33至35度，但大台北局部地區可能會達到36度的高溫。

紫外線方面，明天大部分地區來到「高量級」，大台北、基隆、宜蘭、花蓮、台東以及金門則會達到過量級，請民眾務必做好防曬工作，隨時補充水分。

空品方面，明天苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及澎湖地區為「良好」等級；北部空品區及馬祖、金門地區以「普通」等級為主。

另外，中央氣象局也提醒民眾，明天南部、東南部（含綠島、蘭嶼）及恆春半島沿海有長浪發生機率，海邊活動請注意安全。

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