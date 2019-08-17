彷彿置身名畫！侯友宜逛八里左岸沙雕展 開心野餐開直播

2019-08-17 21:14

〔記者周湘芸／新北報導〕新北市高灘地工程管理處於八里左岸婚紗廣場規劃「城市沙雕藝術裝置」，8月10日起推出為期65日的展覽，另外，每天晚上6點半至10點在婚紗廣場、水興公、渡船頭老街及龍形碼頭河岸沿線也同步開展八里光雕，將河岸打造成水岸光廊，新北市長侯友宜今天到場參觀表示，今年共展出13座特色沙雕，民眾來觀光之餘，也能在一旁野餐，欣賞八里夜景。

侯友宜今天不但從淡水搭乘渡輪到婚紗廣場與民眾欣賞沙雕展，更透過直播向觀眾一一介紹作品。他說，八里岸際的泥沙就堅固、耐用，可發展多元化的特色作品，讓民眾能在城市中參觀到沙雕作品很值得，今年以「草地上的午餐」最為特色，晚上也能來欣賞光雕，感受夜景。

高灘處指出，八里城市沙雕展今年以特色產業為入口意象，將綠竹筍、桶柑、柚子設計為公仔，主雕以藝術家莫內的《草地上的午餐》為主題，讓民眾彷彿置身名畫，其他還包括「把你變出來」、「八里之聲」、「誰是麻豆」、「淡水明眸」、「愛戀之月神」、「閒暇之餘」、「一起玩沙吧」、「十三行考古發掘樂趣」、「享受愉悅的當下」、「孔雀蛤開屏」、「向大師致敬之《吻》」等作品。

另外，以環保議題發想的「消失的冰原」，還有配合潮汐變化的「巨大沙畫」預計在中秋節前後開展，讓民眾體驗大自然沙雕帶來的生活美學，詳細活動時間可至高灘處官網查詢。

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