注意防曬、多喝水！北市亮橙燈警訊 明高溫上看36度

2019-08-17 19:50

〔即時新聞／綜合報導〕受到西南風沉降影響，明（18）日中午前後台北市為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率，請民眾加強注意。

中央氣象局今下午發布高溫資訊，指明天台北盆地可能出現36度以上高溫。氣象局提醒民眾，避免非必要的戶外活動、勞動及運動，注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害。

另外，室內保持通風及涼爽，建議採取人體或環境降溫的方法，如搧風或利用冰袋降溫等。關懷老人、小孩、慢性病人、肥胖、服用藥物者、弱勢族群、戶外工作或運動者，遠離高溫環境。

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