划獨木舟新秘境 新竹市港南運河變身親子樂園

2019-08-17 20:53

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市府除在青草湖推立式划槳運動，今年暑假也在新改造完成的港南運河公園推廣獨木舟活動，今天下午的獨木舟體驗活動，200個名額在1小時內秒殺，參與體驗者都說，港南運河的水流平緩，很適合划獨木舟，現在除了騎自行車，還多了划獨木舟的水域活動，傍晚還可在海岸邊看夕陽，感覺很棒。

新竹市府城銷處今天在港南運河舉辦獨木舟體驗水上活動，現場超過200人體驗在綠景包圍的港南運河划船。

城銷處說，港南運河寬20公尺、長1500百公尺，是新竹市八大景之一，水域平緩，經市府改造整理後，已成為17公里自行車道的必經親水景點，而不騎自行車的民眾也可到港南運河公園體驗划獨木舟，小朋友還可騎學步車在pushbike交通公園體驗區了解交通規則，公園內還有共融式的探索遊具，讓港南運河公園不再是遊客路過的景點，而成為民眾必造訪的海岸親子景點。

從桃園帶小男孩來的蘇小姐說，知道有獨木舟的體驗活動後上網報名，小孩穿著主辦單位提供的救生衣，在近封閉水域的運河裡划獨木舟，感覺很放心，周邊充滿綠意的環境，在微風吹拂下，即使是中午，也覺得舒服與放鬆，更覺得這項體驗活動很特別，孩子都划得很開心且安全。

城銷處也提醒民眾，在港南運河公園從事水域遊憩活動應遵守「水域遊憩活動管理辦法」相關活動規範，且務必注意安全及穿救生衣，未來市府會不定期舉辦獨木舟體驗活動，提供民眾新的水域體驗。

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