交通部核定中華郵政員工加薪 追溯自今年1月起

2019-08-17 16:29

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕交通部本週五核定中華郵政調薪案，除職階人員調薪3%、轉調人員調薪1%外，為解決轉調與職階人員主管加給落差，導致現在員工不願接任主管，這次一併調高公司化後的職階主管加給，使其與公司化前轉調人員主管加給一致；初估一般職階員工約可加薪948元到1357元，職階主管可再增加約4500元至9000元收入，等同調薪達8%至13%，相關加薪實施日都將追溯至今年1月起。

交通部長林佳龍今年3月參加郵政節慶祝大會時，特別提出中華郵政去年營餘近144億元，是公司與基層員工共同努力的成果，有盈餘當然要優先和員工共享。交通部後續接連宣布加新消息，五一勞動節宣布調高中華郵政15噸以上大貨車駕駛薪點，平均加薪1400元，並追溯自今年1月1日；6月再宣布將調薪1%至3%，該案於8月16日核定後，最快將於9月起實施，且加薪將追溯自今年1月，員工下個月領薪水時，就有可能領到1至9月份加薪後與加薪前的薪水差額。

交通部表示，中華郵政職階人員薪資水準，在92年改制公司時，是參照外界各業水平，但後續未能隨外界調整，導致目前較外界薪資低；為照顧新進基層員工及留才攬才，這次調薪採差別調幅，使職階人員調幅高於轉調人員。交通部政務次長王國材今年6月與郵政公司、工會等相關單位開會，研商加薪案獲共識，後續經郵政公司召開第6屆董事會核定通過後報部，預估這波調薪將增加用人費用約5.24億元，可於今年度用人費預算限額內容納，不影響預算繳庫盈餘。

另外，中華郵政另外為郵務士提報爭取多項津貼，包含有要上樓投遞的快捷或包裹人員，依小型車、機車等做區別，每月可增加300至500多元的上樓投遞津貼。郵務士可再增加假日出勤津貼每天最多300元等，不過兩項津貼交通部尚未核定。

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