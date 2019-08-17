驚！麻疹群聚感染接觸者近2千人 4醫護也中標

2019-08-17 15:59

〔記者吳亮儀／台北報導〕疾病管制署今天下午公布國內新增5例麻疹病例，都是在本月14日群聚感染事件的接觸者；疾管署根據各個病例接觸過的對象統計，高達1981人，需持續監測到下月6日。

疾管署指出，本月14日公布一起麻疹感染指標個案，這名病例到北部醫院就診，感染了4名醫護人員，都是這名病患當時就醫的接觸者。

新增5例麻疹病例中，包括一名北部30多歲男性，於8月9日發病、11日出疹、15日就醫通報並確診，這名個案與指標案例曾於7月29日搭同一班機，且該個案8月5日至14日都在越南，初步判定為境外移入感染。

另外4例皆為北部某醫院醫護人員，為指標個案就醫接觸者，分別為20多歲男性、30多歲男性及2名20多歲女性，分別於8月9日至12日之間發病，8月12日至15日之間出疹，都在16日檢驗確診。

疾管署表示，針對此次群聚事件，目前已匡列接觸者1981人，將持續監測至9月6日。

我國今年累計119例麻疹病例，其中72例為國內感染（51例為接觸者），47例為境外移入病例（40例為本國籍民眾），感染國家以越南17例、泰國12例及菲律賓7例為多。

麻疹傳染力極強，患者出疹前後4天最具傳染力，接種麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗（MMR）可有效預防，請務必依疫苗接種時程帶家中幼兒接種，並避免帶未滿1歲或未接種疫苗的嬰幼兒至流行地區，如須帶6個月以上未滿1歲的嬰兒前往，出發2週前可至衛生所自費接種1劑疫苗。

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