南榮科大停辦 教育部今說明學生安置措施

2019-08-17 16:28

〔記者楊金城／台南報導〕台南南榮科大被教育部勒令在明年2月1日停辦，教育部提前啟動學生安置作業，今天在南榮舉辦安置學生說明會，並遴選台南、嘉義等7所科大安置學校讓南榮學生選填志願，選填志願表最遲要在8月26日交回南榮教務處，幫助學生108學年新學期到安置學校上學。

因少子化，南榮科大招生差，學校現金不足，教育部先勒令南榮科大108學年度停招一年，又因731期限未有1億元資金到位，再被教育部勒令在明年2月1日停辦。

南榮科大現有日間部、進修部、在職碩士專班等學生約760人，教育部技術及職業教育司副司長謝淑貞、專門委員柯今尉今天到南榮科大主持召開學生安置說明會。

柯今尉說，教育部協助安置學生就是希望南榮學生如期順利畢業。他批評南榮科大董事會不負責任，不拿錢出來，目前南榮只有100多萬元現金，根本不足以支應學校運作，如果學生留在原校就讀，可能到10、11月就面臨學校斷水斷電，無法上課唸不下去的困境，另因選課關係，學習不能中斷，因此提前安置南榮學生到安置學校就讀。

7所安置學校有台南中華醫事科大、南台科大、台南應用科大、嘉南藥理大學、崑山科大、遠東科大、嘉義吳鳳科大。

謝淑貞說，安置原則就是讓南榮學生到新學習環境如期畢業，依學生志願銜接相關科系就讀，學分可抵免，沒有相關科系的，也會整班到新學校開專班，甚至可聘任南榮原老師授課。

有1千多位學生和家長參加3場安置學生說明會，部分家長批評教育部未盡責督促南榮董事會辦學，要求希望原校就讀，情緒不滿現場對教育部官員咆哮，場面差點失控。

高教工會南榮分部召集人許金彥在安置說明會前，和會員老師們懸掛「不損害學生權益、不增加學生負擔、保證學生如期畢業」布條，並發給學生和家長一張「轉學安置大哉問」，呼籲教育部做好安置學生工作。

不少老師希望南榮續辦、老師續教、學生續唸，希望落空，柯今尉說，南榮董事會不拿錢出來，教育部不可能拿人民納稅錢來補助，也不可能叫人捐資金給學校，南榮董事會未違法也不能依私校法向法院申請其解散。

柯今尉說，南榮老師已被積欠3個月薪水，仍堅守教學崗位，令人感到敬佩，但學生和家長忍心讓老師繼續下去？

謝淑貞說，南榮停辦後，未來3年內可選擇復辦、改辦、改制方案之一提報教育部核定，否則可解散董事會清算校產，董事會也可自提解散清算校產，清償積欠的薪資。

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